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вторник, 12 июня, 2018, 14:39 События
СБУ собрала показания о пытках около 500 украинцев, удерживаемых в ОРДЛО

Служба безопасности Украины сообщила, что сейчас собраны свидетельства о пытках около 500 граждан Украины, которых удерживали боевики самоназваних Донецкой и Луганской «народных республик».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«СБУ собраны документальные свидетельства почти 500 украинских граждан – бывших заложников в ОРДЛО о конкретных фактах физических пыток и психологических издевательствах во время пребывания в заложниках», – говорится в сообщении.

«Призываем все правозащитные организации оказать помощь бывшим заложникам российских террористических группировок в подготовке соответствующих обращений в ЕСПЧ», – добавили в Службе.
СБУДНРЛНРбоевикипыткиОРДЛО
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2018-06-12 16:44 :37