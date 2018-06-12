Российские спецслужбы планируют провокации для срыва украинской автокефалии, – ИС

Спецслужбы РФ с использованием «пятой колонны» в Украине планируют активизировать провокацию внутренних конфликтных ситуаций между прихожанами.

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук в Facebook.

«По информации ИС, в АП РФ, в контексте перспективы предоставления Вселенским Патриархом Томоса о автокефалию Украинской православной церкви, в ближайшее время решено активизировать подготовительные мероприятия для дальнейшего проведения деструктивных действий уже на этапе создания и становления единой Украинской поместной церкви», – говорится в сообщении.

Как отмечает Тымчук, Кремль, используя возможности своих спецслужб и «пятой колонны» в Украине, планирует «активизировать центробежные силы, а также генерировать и подогревать внутренние конфликтные ситуации в этом процессе, в том числе в гражданском обществе».

«Вместе с тем, конфликты между прихожанами (сторонниками и противниками Украинской единой поместной церкви) также планируется использовать для дестабилизации социально-политической обстановки в Украине в осенне-зимний период, на чем будет играть соответствующее пророссийское крыло, и формирование соответствующего фона – противостояние в Украине на религиозной основе», – написал Тымчук.

Кроме того, по данным ИС, на данном этапе Служба внешней разведки РФ будет продолжать меры, направленные на подрыв авторитета и влияния Вселенского Патриарха Варфоломея в православном мире с последующей стратегической линией – формирование вокруг РПЦ нового (альтернативного) центра влияния в мировом православии.

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