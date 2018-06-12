Россия завладела почти всеми рыболовецкими ресурсами Украины в Черном море

После аннексии Крыма, РФ захватила почти 90% от общих рыболовных ресурсов Украины в Черном море.
Об этом сообщают «Крым.Реалии».
Заместитель председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Андрей Кравченко, рассказал, что до аннексии Крыма вылов в Черном море составлял до 50 тысяч тонн, но после оккупации часть украинских промышленных хозяйств остались на территории полуострова.
«Мы потеряли около 90% промышленных запасов в Черном море – доступ к ресурсам, а также хозяйств и судов, которые остались на анексованной территории», – отметил Кравченко.
Именно поэтому, по словам заместителя, важным для Украины остается промысел в Азовском море.
«В Азовском море в 2018 году наши субъекты хозяйствования выловили уже более 37 тысяч тонн – это достаточно большой объем, который частично гарантирует продовольственную безопасность нашего государства», – сообщил представитель Госрыбагентства.