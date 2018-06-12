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вторник, 12 июня, 2018, 11:23 Политика
Ремонт купола Верховной Рады обойдется в 7,5 миллиона

Верховная Рада планирует провести реставрационный ремонт металлоконструкций купола и шпиля здания парламента. На эти работы предусмотрено финансирование в объеме 7,5 млн гривень.

Об сообщает Укринформ.

«Согласно закону Украины «О государственном бюджете Украины на 2018 год» по программе 0111010 «Осуществление законотворческой деятельности Верховной Рады Украины», КЭКР 3143 предусмотрено финансирование расходов в объеме 7500 тыс. гривень на проведение реставрационного ремонта металлоконструкций купола, наружных лестниц и шпиля административного здания Верховной Рады Украины по ул. Михаила Грушевского, 5 в г. Киеве», – отмечается в письме.

Одновременно в Аппарате уточнили, что во время реставрационных работ планируется отремонтировать наружные лестницы, заменить армированное стекло, стекло триплекс, заменить покрытие из нержавеющей стали и упорядочить металлоконструкции.
бюджетВерховная Рада
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2018-06-12 12:14 :57