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вторник, 12 июня, 2018, 16:25 События
Растрата на бронетанковом заводе в Житомире: НАБУ проверяет исчезновение техники на 12 млн

Национальное антикоррупционное бюро приобщит к делу о растрате на ГП «Житомирский бронетанковый завод» информацию о пропаже комплектующих к боевым машинам на 12 миллионов гривень.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос народного депутата Сергея Лещенко, который опубликовал проект «Марлин», пишет «Украинская правда».

В НАБУ объяснили, что с 2016 года длится расследование о возможной растрате имущества путем злоупотребления служебным положением должностными лицами завода.

«Учитывая то, что в заявлении изложены сведения, аналогичные тем, которые являются предметом расследования, указанное заявление приобщено к материалам указанного уголовного производства, в ходе которого изложенные в ней сведения будут проверены следственным путем», – говорится в ответе Бюро.

Речь идет об аудиторском отчете Министерства обороны Украины с апреля 2015 года, проект «Марлин» передал Бюро.

Аудиторы тогда установили отсутствие 42 наименований комплектующих на общую сумму 12 200 576 грн. При этом имущество не списывалось.

В то же время документы в отношении указанной техники были уничтожены, некоторые – в соответствии с законом, другие – безосновательно. Из-за этого аудиторы заявили о невозможности подтвердить причинение убытков.

В реестре судебных решений содержатся решения о производстве, о котором говорит НАБУ.

В решениях говорится, что в 2014 году по указанию директора завода 20 двигателей УТД-20 перевезли в дизельный цех, где их опробовали на работоспособность. После этого, двигатели без разрешительных документов вывезли в неизвестном направлении.

По мнению следствия, это привело к растрате имущества госпредприятия на сумму 6 888 800 грн.

Сам директор завода в 2015 году объяснил в письме в «Укроборонпром» что эти двигатели принадлежат частной фирме ООО «НПК» «Техимпекс».

В 2016 году производство открыто Национальной полицией. Теперь его расследует НАБУ.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что расследует 22 уголовных производства относительно возможных злоупотреблений служащими предприятий, входящих в ГК «Укроборонпром».
УкроборонпромНАБУЖитомирский бронетанковый завод
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2018-06-12 16:44 :00