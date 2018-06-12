Проблему хищения газа можно решить и без повышения тарифов, – Андрей Герус

Когда разница газового тарифа для населения и для промышленности составляет почти 100 процентов, то однозначно будут работать коррупционные схемы. Однако оператор магистральных сетей «Укртрансгаз» может ясно видеть тех, кто «играется» с большими объемами газа.

Об этом сказал эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Мне не нравится, когда суживают понятие, мол, мы поднимем цену газа и сразу же ликвидируем коррупцию. Действительно, через разительную разницу между тарифами есть возможность брать газ у НАК «Нафтогаз», говорить, что это газ для населения, а затем продавать его по коммерческому тарифу. Следовательно, когда разница тарифа составляет почти 100 процентов, то однозначно будет соблазн воспользоваться такой коррупционной схеме», – пояснил требование МВФ относительно уравновешивания цены Андрей Герус.

Эксперт отметил, что брать газ у «Нафтогаза» и пользоваться незаконными схемами может только ограниченный круг лиц. Это, например, теплоэнерго, и такие случаи были на Закарпатье. Также воспользоваться этим могут облгазы, поставляющие газ и населению, и мелким предприятиям.

«Этот вопрос решается методом счетчиков, критических точек и тому подобное – есть много способов. В частности, «Укртрансгаз», который является оператором магистральных сетей и следит за рынком, может четко проконтролировать, кто «играется» с большими объемами газа. Впрочем, заявления о том, что воруются огромные объемы газа, звучат постоянно, но почему-то нет конкретных фактов и привлечения лиц к ответственности», – констатировал Андрей Герус.

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