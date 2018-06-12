Президент Азербайджана пригласил Украину к участию в Южном газовом коридоре

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил Украину к участию в проекте Южный газовый коридор.

Об этом шла речь на встрече главы Азербайджана с Президентом Петром Порошенко в Турции, сообщает пресс-служба украинского Президента.

В АП отметили, что вопросу дальнейшего углубления взаимодействия в энергетической сфере на встрече было уделено «особое внимание».

Также президенты «подтвердили готовность сторон к дальнейшему расширению взаимовыгодных отношений в трехстороннем формате Украина-Азербайджан-Турция».

Кроме того, главы государств с удовлетворением констатировали» активизацию украинско-азербайджанского диалога на всех уровнях, а также эффективную работу двусторонних механизмов секторального сотрудничества.

В частности, в контексте подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Совместной межправительственной Украинско-Азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества был отмечен существенный рост объемов торговли между двумя странами по итогам прошлого года.

По данным АП, Алиев выразил благодарность Главе Украинского государства за создание благоприятных условий для открытия Торгового дома Азербайджана в Киеве.

Позже Святослав Цеголко уточнил в Twitter, что приглашение к проекту Южного газового коридора позволит Украине в перспективе получать азербайджанский газ».

Напомним, Президент Петр Порошенко во вторник, 12 июня, находится с рабочим визитом в Турции, чтобы принять участие в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода.

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