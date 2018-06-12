Преграда для расширения НАТО снята – Греция согласилась на переименование Македонии

Греция и Македония достигли договоренности, которая положит конец многолетнему спору относительно названия небольшой балканской страны.

Об этом заявил премьер Греции Алексис Ципрас, ссылаясь на Ekathimerini, сообщает «Украинская правда»

«У меня хорошие новости... Только что мы достигли договоренности с премьером Бывшей Югославской Республики Македония в вопросе, которое занимало наши мысли много лет», – цитирует издание Ципраса.

«У нас есть соглашение, и я счастлив, потому что мы имеем соглашение, которое охватывает все условия, установленные греческой стороной», – сказал он.

Согласно договоренностям, БЮРМ будет переименована в Республику Северную Македонию.

Агентство Meta приводит основные пункты достигнутого соглашения: сохранение прилагательного «великий» по отношению к гражданству и языку, признание македонского языка с уточнением, что это славянский язык, термин «македонец» или «гражданин Республики Северная Македония» должно употребляться с уточнением, что граждане страны не имеют отношения к древней греческой цивилизации.

Спор относительно названия Македонии продолжался с 1991 года – времени обретения независимости Македонией, которая до того носила название Социалистическая республика Македония, не вызывавшее сопротивления со стороны Греции.

После 1991 года Греция считает, что название государства является узурпацией названия ее исторической провинции. Из-за этого длительное время блокируется вступление Македонии в ЕС и НАТО.

СМИ сообщили, что наиболее вероятным названием Македонии, которая позволит решить спор с Грецией, является Республика Северная Македония.

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