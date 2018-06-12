Представитель ООН смог посетить трех украинских воинов, пленных в «ДНР»

Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер посетил четырех военных Вооруженных сил Украины, которые сейчас находятся в плену самопровозглашенной «ДНР».

Об этом сообщает Громадское.

«В донецком СИЗО я говорил с четырьмя представителями Вооруженных сил Украины, которые там содержатся. Я общался с ними индивидуально, но охрана была рядом. Однако это был хороший шанс их услышать, увидеть, что состояние здоровья хорошее, и, несмотря на обстоятельства, их дух силен и они очень хотят домой», – рассказал он.

Как сообщает Громадское, ссылаясь на собственные источники, спецдокладчик ООН встретился с тремя украинскими пленными военными – это Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков и Сергей Глондар, а также с пленным гражданским – Романом Твердым.

«В течение моего визита в Украину я имел доступ к территориям так называемых «ДНР» и «ЛНР», в частности, и в некоторые тюрьмы там. К сожалению, я не имел возможности выбирать, куда именно я могу поехать, а разговоры с заключенными не были полностью конфиденциальными», – отметил он.

Также спецдокладчик ООН сообщил, что СИЗО в Луганской области не такие доступные: «Режим очень строгий, я бы сказал деспотичный. Когда мы зашли в помещение, все заключенные должны были стать лицом к стене. Мы не имели возможности конфиденциально пообщаться ни с одним и, к сожалению, не узнали, как относятся к ним».

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