Председатель Волынской ОГА пожаловался ОБСЕ на отсутствие канализации в Шацком заповеднике

Шацкий национальный природный парк находится в критическом состоянии, в частности, из-за отсутствия канализационных систем нужной мощности.

Об этом во время встречи с представителями ОБСЕ заявил глава Волынской ОГА Александр Савченко, – сообщили IA ZIK в отделе информационной политики облгосадминистрации.

Делегация Львовского представительства СММ ОБСЕ во главе с председателем Георгиосом Каллинисом прибыла в Луцк, чтобы познакомиться с председателем облгосадминистрации Александром Савченко, представить направления своей деятельности и обсудить текущую ситуацию в регионе.

Георгиос Каллинис поинтересовался, в частности, состоянием окружающей среды Волынской области. Председатель ОГА отметил, что существует проблема модернизации технологий по переработке отходов, как и во всем мире. Так, в течение 2019-2020 лет планируют построить 5 полигонов, которые будут предназначены для сортировки и переработки мусора. Еще в области действует программа «Питьевая вода», в рамках которой будет осуществляться строительство новых водопроводов и канализационных систем.

«Есть проблема с Шацким заповедником. Эта жемчужина области – в критическом состоянии. Несмотря на то, что это место популярно среди туристов и имеет лечебные воды – даже там нет канализационных систем соответствующей мощности», – сообщил Александр Савченко.

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