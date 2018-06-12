Поддержка Сенцова: В российском Томске прошел одиночный пикет

В Сибири российский активист Игорь Кузнецов вышел в Сквер памяти жертв политических репрессий, напротив здания мэрии в Томске на одиночный пикет с плакатом в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

«Я считаю себя частью международной акции протеста за свободу Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных. По моему мнению, суверенитете России состоит из индивидуальных прав и свобод каждого гражданина. Не может быть свободной страна, где отдельные граждане их не имеют. К сожалению, у нас народ не завоевал конституцию, а она упала сверху, поэтому люди не уважают ее и не понимают», – сказал пикетчик.

Он раздавал прохожим листовки с информацией про его акцию протеста с стихотворением Фазиля Искандера «Эта страна, как огромный завод». Таким образом он также выразил солидарность общественной активистке «Левого сопротивления» Дарье Полюдовой. Ранее она была задержана на несанкционированной акции в Москве «За свободную Россию без репрессий и произвола».

Полюдова выступает за территориальную целостность и независимость Украины. Сейчас она находится на условно-досрочном освобождении после двух лет колонии, где отбывала наказание по обвинению в экстремизме.

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