ООН обнародует данные о погибших и пострадавших за время войны на Донбассе

За четыре года войны ООН собрала данные, содержащие имена и фамилии 90% погибших граждан во время войны.

Об этом сообщает Главком.

Во время встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что ООН обнародует данные о количестве погибших и пострадавших на Донбассе за четыре года.

«Мы хотим держать вас в курсе, как союзника в продвижении комплексной политики реабилитации и помощи гражданским лицам, пострадавшим в зоне конфликта. У нас есть информация и свежая статистика относительно пострадавших. Наши данные содержат имена и фамилии 90% погибших граждан во время войны», – сообщила Фрейзер.

По словам Денисовой, в Украине сегодня нет единого реестра пострадавших граждан в результате конфликта на Востоке. Чиновница рассказала, что часто для получения информации приходится писать запросы в различные органы власти, или общаться с правозащитниками.

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