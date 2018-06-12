Официально: Тренер сборной Испании Хулен Лопетеги возглавит «Реал» по завершении ЧМ-2016

Главный тренер национальной сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги (на фото) возглавит мадридский «Реал» после чемпионата мира-2018.
Как сообщает официальный сайт королевского клуба, контракт специалиста с мадридским клубом будет рассчитан на три сезона – до лета 2021 года.
Напомним, недавно Хулен Лопетеги продлил соглашение с Федерацией футбола Испании до 2020 года, однако, как видим, «Реал» смог перехватить специалиста.
Также напомним, что Лопетеги возглавляет сборную Испании с 2016 года. На клубном уровне он работал главным тренером в «Порту», «Райо Вальекано», а также со второй командой «Реала».
Также Хулен Лопетеги тренировал молодежные сборные Испании разных возрастных групп.