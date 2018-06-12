Официально: Российская Тюмень больше не претендует на проведение ЧМ-2021 по биатлону

Чемпионат мира по биатлону 2021 года пройдет в российской Тюмени, как планировалось ранее.
Сейчас Поклюка (Словения) является единственным кандидатом в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU) на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году, сообщает championat.com.
Напомним, что Тюмень лишилась права проведения первенства планеты и в прошлом году из-за многочисленных подозрений в допинговых нарушениях российских биатлонистов.
Кандидатами на проведение чемпионата мира 2023 года стали Нове-Место (Чехия) и Обергоф (Германия).
Хозяева чемпионатов мира 2021 и 2023 годов будут названы на конгрессе IBU, который пройдет с 5 по 9 сентября в Порече (Хорватия).