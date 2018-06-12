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вторник, 12 июня, 2018, 14:48 Спорт
Официально: Российская Тюмень больше не претендует на проведение ЧМ-2021 по биатлону

Чемпионат мира по биатлону 2021 года пройдет в российской Тюмени, как планировалось ранее.

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Сейчас Поклюка (Словения) является единственным кандидатом в пресс-релизе Международного союза биатлонистов (IBU) на проведение чемпионата мира по биатлону в 2021 году, сообщает championat.com.

Напомним, что Тюмень лишилась права проведения первенства планеты и в прошлом году из-за многочисленных подозрений в допинговых нарушениях российских биатлонистов.

Кандидатами на проведение чемпионата мира 2023 года стали Нове-Место (Чехия) и Обергоф (Германия).

Хозяева чемпионатов мира 2021 и 2023 годов будут названы на конгрессе IBU, который пройдет с 5 по 9 сентября в Порече (Хорватия).

 
Биатлон IBUбиатлон Чемпионат мира-2021
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