Общество должно понять, что именно государство устанавливает такую высокую цену газа, – экономист

Механизмы уменьшения цены газа для населения однозначно есть. Например, снять НДС и убрать ренту, что снизило бы стоимость топлива до 70%. Впрочем правительство идет по пути повышения цены, не капитализируя при этом прибыли.

Об этом заявил экономист Всеволод Степанюк в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«В цене газа заложено очень много налогов. Так, например, если снять НДС – это уже минус 20%. Также можно убрать ренту, и это еще минус половина цены газа. Поэтому общество должно понимать, что именно государство делает такую цену на газ», – отметил Всеволод Степанюк.

Зато, подчеркивает экономист, газ можно вдвое удешевить, если провести соответствующие управленческие мероприятия.

«Удешевление газа будет прибыльным шагом и для того, кто добывает топливо, и собственно для государства, ведь не нужно будет делать дотации из бюджета. Однако правительство идет по пути повышения стоимости, не капитализируя при этом прибыли», – констатировал Степанюк.

Поэтому, уверен эксперт, нужно бороться с коррупционерами, а не с населением. Ведь после поднятия цены на газ, что дает прибыль около 200 %, даже уплатив налоги, коррупционер все равно будет иметь баснословные доходы.

Что же касается МВФ, то экономист отмечает, что цели международных кредиторов в отношении Украины далеки от тех, которые они заявляют.

«МВФ подсадил украинскую промышленность на «энергетический голод». И сегодня страна вынуждена сокращать потребление не от того, что становится энергоэффективной, а потому, что «лежит» промышленность. Население так же сокращает потребление, не от того, что устанавливает новейшее оборудование, а потому, что граждане массово выезжают на заработки, а следовательно, сокращается и потребление», – проанализировал Всеволод Степанюк.

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