НБУ упростил процесс обмена валют

Национальный банк Украины упростил процесс обмена валют в Украине. Теперь для того чтобы купить или продать валюту не обязательно получать и подписывать квитанцию.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Теперь банки не обязаны сохранять физические копии квитанций об обмене валют, что дает возможность ввести обменные операции через систему интернет-банкинга.
«Другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций», – отмечают в НБУ.
Также НБУ дал возможность проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.
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«После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств», – говорится в сообщении.
Кроме этого, в Нацбанке упростили отчетность по валютным операциям для банков и обменников. Теперь она может подаваться в безбумажной форме.
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