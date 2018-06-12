НБУ упростил процесс обмена валют

Национальный банк Украины упростил процесс обмена валют в Украине. Теперь для того чтобы купить или продать валюту не обязательно получать и подписывать квитанцию.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Теперь банки не обязаны сохранять физические копии квитанций об обмене валют, что дает возможность ввести обменные операции через систему интернет-банкинга.

«Другие финансовые учреждения, осуществляющие обмен валют, сейчас обязаны оформлять два бумажных экземпляра квитанции и два бумажных расчетных документа, которые печатаются регистратором расчетных операций», – отмечают в НБУ.

Также НБУ дал возможность проводить валютно-обменные операции через платежные устройства.

Читайте также: Нацбанк изменил правила получения денежных переводов

«После доработки этими учреждениями программного обеспечения платежного устройства физические лица смогут не только продавать, но и покупать наличные иностранной валюты с использованием этих устройств», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Нацбанке упростили отчетность по валютным операциям для банков и обменников. Теперь она может подаваться в безбумажной форме.

Читайте также: Курс доллара: как валюта вырастет к 2020 году

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.