Нацбанк изменил правила получения иностранных денежных переводов

Национальный банк Украины внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

Соответствующее постановление правления НБУ №62 от опубликовали на сайте НБУ. Документ вступает в силу с 12 июня.

«Это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширение круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы», – говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Так, банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. Клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кроме того, физические лица получат возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне переводы в иностранной валюте за пределы Украины, а также, по решению отправителя перевода из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть в валюте, отличной от валюты его инициирования).

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