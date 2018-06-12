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вторник, 12 июня, 2018, 16:34 Спорт
На этапе «Karate 1 Premier League» в Стамбуле украинцы завоевали две медали

В Стамбуле (Турция) состоялся очередной старт сезона-2018 для национальной сборной команды Украины по каратэ – «Karate1 Premier League – Istanbul 2018».

В этом представительном турнире приняли участие почти полтысячи спортсменов из более 30-ти стран мира. Сборная Украины вернулась домой с двумя наградами. Одну из них, бронзовую, соревнуясь в весовой категории до 50 кг, завоевала выпускница Львовского государственного университета физической культуры, чемпионка Европы-2017 Екатерина Кривая (на фото), сообщает ldufk.edu.ua.

Как рассказал тренер Екатерины, старший преподаватель кафедры фехтования, бокса и национальных единоборств ЛГУФК Игорь Богдан, путь к золоту его подопечной сразу преградила спортсменка из Китайского Тайбэя Шьяю-Шуанг Гу, которой наша каратистка уступила со счетом 1:4. Однако благодаря тому, что обидчица Кривой пробилась в финал, Екатерина получила шанс побороться за «бронзу» и воспользовалась им на все сто процентов. На пути к третьей ступени пьедестала почета она поочередно взяла верх над испанкой Бертой Монтанер (2:0), Бусрой Тосун из Турции (3:0) и представительницей Марокко Аиши Сайя (3:0).

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А золотую медаль для Украины в Стамбуле завоевал львовянин Станислав Горуна (на фото), которому не было равных в весовой категории до 75 кг. Подопечный заслуженного тренера Украины Антона Никулина на пути к триумфу сначала победил соперника из Иордании Хатема Алдвейка, потом – японца Юту Море, итальянца Ахмеда Эль-Шараба, турка Эрмана Ельтемура и, наконец, в финале иранца Бахмана Гончеха Асгари.

Отметим, что в турнирах «Karate 1 Premier League» могут участвовать только спортсмены, которые входят в ТОП-100 рейтинга Международной федерации каратэ (WKF). А участие в них важно для получения рейтинговых очков, которые влияют на возможность попадания на ХХХІІ летние Олимпийские игры-2020 в Токио.

Добавим, что отбор на олимпийский турнир каратистов в Токио-2020 стартует 6-го июля нынешнего года. А первое соревнование борьбы за путевки на Игры-2020 с участием украинцев состоится в начале сентября 2018 года в Берлине (Германия) – очередной этап «Karate1 Premier League».

 

 

 
Спорт во ЛьвовеСборная Украины по каратэЖенская сборная Украины по каратэ
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2018-06-12 16:43 :28