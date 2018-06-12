Минские договоренности не имеют эффективного инструмента внедрения, – дипломат

Сегодня нет эффективного механизма внедрения Минских договоренностей. Поэтому их нужно дополнить инструментом, который может внедрить то, что предусмотрено Минскими договоренностями.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил руководитель Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук.

Как сообщалось, в Берлине состоялась встреча в «нормандском формате» на уровне министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины.

Нынешняя встреча глав МИД стран «нормандского формата» стала первой с февраля 2017 года.

Дипломат Василий Филипчук говорит, что последние встречи такого формата напоминали встречу глухого с немым.

«Почему? Потому что конфликт, который происходит на территории Украины, разноуровневый. И прежде всего это вызов со стороны России коллективному Мероприятию. Прежде всего, это вызов США. Но урегулирование этого конфликта предполагает и диалог между Россией и США. А как мы видели, диалога долгое время не было. Начался он с деятельности комиссии Сурков-Волкер, где мы впервые увидели черты диалога, и где впервые начались разговоры о размещении на территории Донбасса не просто миротворцев, а международной временной администрации», – отметил Василий Филипчук.

Эксперт добавил, что сегодня весь мир говорит о том, что Минские договоренности являются безальтернативными, поскольку согласованные ООН. И несмотря на это, отметил Василий Филипчук, нет эффективного механизма их внедрения.

«Здесь речь идет не о замене Минских договоренностей, а об их дополнении инструментом, который может внедрить то, что Минскими договоренностями предусмотрено.

Прежде всего, это размещение на территории Донбасса временных администраций, миротворцев, которые имели бы не только военные функции, но и полицейские и общественные.

То есть должен быть такой инструмент, который обеспечит реализацию того, что предусмотрено Минскими договоренностями», – подчеркнул Филипчук.

Руководитель Международного центра перспективных исследований подчеркнул, что для того, чтобы вопрос Донбасса был урегулирован, должна быть позиция пяти ключевых стран мира.

«Позиция США и России здесь являются ключевыми. То есть без позиций этих двух стран урегулирования не будет», – акцентировал Василий Филипчук.

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