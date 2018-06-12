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вторник, 12 июня, 2018, 10:48 Политика
МИД возмутилось по поводу «ошибки» немецкого издания

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу того, что немецкое издание DW назвало российскую агрессию на Донбассе «гражданской войной».

«Неприемлемо, что DWnews пишут о «гражданской войне» в Украине. Это агрессия России против Украины», – подчеркнула в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«Репортажи должны основываться на фактах. Мы ожидаем прояснения и исправления статьи», – добавила пресс-секретарь МИД Украины.

 

 

Напомним, в опубликованном 11 июня материале относительно переговоров в Берлине, а также в соответствующем твите, DW употребил словосочетание «civil war» («гражданская война»).
МИДСМИдонбасс
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2018-06-12 12:15 :17