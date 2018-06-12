МИД возмутилось по поводу «ошибки» немецкого издания

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение по поводу того, что немецкое издание DW назвало российскую агрессию на Донбассе «гражданской войной».
«Неприемлемо, что DWnews пишут о «гражданской войне» в Украине. Это агрессия России против Украины», – подчеркнула в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
«Репортажи должны основываться на фактах. Мы ожидаем прояснения и исправления статьи», – добавила пресс-секретарь МИД Украины.
.@dwnews Reporting should be based on facts. We expect clarification&correction of article in line with law internat https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.
.@dwnews Unacceptable to see @dwnews write about "civil war in Ukraine. There is ongoing aggression against https://t.co/knzlvvdCpg— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 июня 2018 г.
Напомним, в опубликованном 11 июня материале относительно переговоров в Берлине, а также в соответствующем твите, DW употребил словосочетание «civil war» («гражданская война»).