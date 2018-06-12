Мчсники требуют закрыть несколько детских лагерей в Одесской области из-за нарушений

Государственная службы по чрезвычайным ситуациям выявила ряд нарушений правил пожарной безопасности в крупнейшем государственном детском центре Одессы «Молодая гвардия».

Об этом сообщил на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заместитель начальника облуправления ГСЧС Михаил Вовк, информирует местное издание Думская.

Следовательно, мчс обратились в админсуд с иском о закрытии детского центра.

Кроме «Молодой гвардии», служба требует закрыть базы отдыха «Черноморка» и «Мечта», а также специализированный санаторий «Затока».

Всего сотрудники ГСЧС проверили 32 объекта отдыха в Одесской области, 14 из которых принимают детей.

По словам Вовка, основное нарушение во всех заведениях – отсутствие пожарной сигнализации.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов поручил приостановить пребывания детей в таких заведениях.

Проверка детских учреждений Одесской области проводят с сентября 2017 года, когда пожар унес три детские жизни в лагере «Виктория».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.