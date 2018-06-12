Марш равенства в Киеве: глава УПЦ МП Онуфрий пригрозил украинской земле «гневом Божьим»

Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий призвал власти предотвратить проведение в Киеве Марша равенства, чтобы не «навлечь гнев Божий на украинскую землю».
Об этом говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ МП.
Он считает, что в Украине попираются и унижаются «традиционные семейные отношения», а украинцам пытаются «навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения».
По мнению Онуфрия, проведения Марша равенства – «это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений».
«Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того – навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев», – говорится в заявлении.
Онуфрий сообщил, что в храмах УПЦ МП будут молиться за недопущения «распространения среди нашего боголюбивого народа проявлений содомских грехов».
Марш равенства – публичная акция в защиту прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также против всех видов дискриминации.