live
Aнонси
Анонс програми DROZDOV: Гість: Іван Попович
Анонс програми DROZDOV: Гість: Іван Попович
12 июня, вторник
Анонс програми Злий дім
Анонс програми Злий дім
12 июня, вторник
Анонс програми Громадська прокуратура
Анонс програми Громадська прокуратура
12 июня, вторник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
вторник, 12 июня, 2018, 0:47 Общество
Марш равенства в Киеве: глава УПЦ МП Онуфрий пригрозил украинской земле «гневом Божьим»

Глава УПЦ Московского патриархата Онуфрий призвал власти предотвратить проведение в Киеве Марша равенства, чтобы не «навлечь гнев Божий на украинскую землю».

Об этом говорится в заявлении Онуфрия, опубликованном на сайте УПЦ МП.

Он считает, что в Украине попираются и унижаются «традиционные семейные отношения», а украинцам пытаются «навязать не только чужие, но и греховные мировоззрения».

По мнению Онуфрия, проведения Марша равенства – «это публичная и откровенная пропаганда греха, в частности половых извращений».

«Это может нанести непоправимый вред чистым сердцам и душам наших детей и, более того – навлечь гнев Божий на украинскую землю, на которой и без того уже несколько лет подряд проливается невинная кровь украинцев», – говорится в заявлении.

Онуфрий сообщил, что в храмах УПЦ МП будут молиться за недопущения «распространения среди нашего боголюбивого народа проявлений содомских грехов».

Марш равенства – публичная акция в защиту прав женщин и представителей ЛГБТ-сообщества, а также против всех видов дискриминации.
УПЦ МП митрополит Онуфрий
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-12 01:14 :05