Лавров четко продемонстрировал неадекватное отношение России к миротворцам на Донбассе, – Клюжев

Никто не ожидал особых результатов от встречи в «нормандском формате». Важно, что идет процесс переговоров. Но то, что Лавров назвал миротворческие миссии военной комендатурой, свидетельствует о том, что Россия неадекватно относится к перспективе введения их на Донбасс.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK говорил аналитик гражданской сети «ОПОРА» Александр Клюжев.

«Если говорить о встрече в «нормандском формате», то положительным является то, что об обмене пленных таки говорят. Даже Лавров на своей пресс-конференции говорил про определенную комиссию, которая работает над вопросом обмена заложниками или политзаключенными, которые есть в России, поэтому ей важно затянуть этот процесс», – сказал Клюжев.

Также он отметил, что Россия через своего представителя смогла четко очертить свое видение относительно возможного введения миротворческой миссии на Донбасс.

«Положительным является то, что Россия продемонстрировала – и это очень четко было видно во время выступления Лаврова, – относительно ее неадекватного отношения к перспективе миротворческой миссии на Донбассе. Ведь он опровергал все наработки, которые делают каждый год по оценке миротворческих миссий, когда назвал их военной комендатурой. Хотя, собственно, способность миротворческой миссии прекратить насилие, особенно в отношении гражданского населения, является тем стандартом, который признается на уровне ООН», – подчеркнул эксперт.

Также в студии его коллега председатель правления ОО «Европейское движение Украины» Вадим Трюхан отметил, важность того, что шли разговоры, а не «говорили пушки». Хотя практических результатов, к сожалению, для Украины нет.

«Я ожидал, что по крайней мере будет объявлено о договоренности относительно обмена военнопленными, политическими заложниками, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко и еще 64 человек. Но этого не прозвучало, даже, несмотря на огромное давление в отношении России со стороны международных организаций и части российского общества, в частности художников, журналистов и т.д. Путин не принял еще решения идти на уступки и это очень тревожно для нас», – сказал Трюхан.

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