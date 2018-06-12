Криштиану Роналду разгневан условиями контракта, предложенными ему «Реалом», – СМИ

Португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду (на фото) все больше склоняется к мысли покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

Пока Криштиану Роналду находится в тренировочном лагере национальной сборной Португалии, его агент Жорже Мендеш встретился с руководством мадридского клуба, чтобы обсудить будущее игрока, сообщает ua-football.com со ссылкой на испанские СМИ.

Также сообщается, что Криштиану остался крайне недоволен условиями нового контракта, которые ему собирается предложить клуб.

Более того, португальский футболист был разгневан условиям предложения «сливочных» о продлении контракта и считает его намеком на желаемый уход из команды.

По информации источника, форвард хочет зарабатывать на примерно одном уровне с Неймаром и Месси, в то время как «Реал» предлагает ему значительно меньший оклад.

Также сообщается, что переговоры будут продолжены, однако Криштиану вряд ли удастся выбить себе улучшенные условия, поэтому вероятность того, что футболист летом покинет клуб, достаточно высока.

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