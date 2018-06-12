Конгресс США заявил, что Ким Чен Ын не должен получить и 1/10 помощи до полной денуклеаризации

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США Эд Ройс призвал президента США Дональда Трампа продолжать давление на Пхеньян, несмотря на его мирные обещания и договоренности, пока КНДР не избавится от всего ядерного оружия.

Об этом говорится в официальном заявлении влиятельного конгрессмена, обнародованном во вторник на сайте Комитета, передает «Укринформ».

«Защита Америки от ядерной угрозы со стороны Северной Кореи является первоочередной задачей, и я рад, что президент хочет мира через дипломатию», – отметил конгрессмен-республиканец.

В то же время, Ройс подчеркнул, что Ким Чен Ын «получил многое с первого шага», включая четкое обещание президента о прекращении важных военных учений США и Южной Кореи. «Я с нетерпением ожидаю подробного брифинга представителей администрации о переговорах и конкретных обязательств, которые Северная Корея предоставила в контексте денуклеаризации», – отметил законодатель.

Он подчеркнул, что Конгресс имеет важную наблюдательную роль в этом процессе.

«Мы должны давить на Пекин и другие страны по продлению полного выполнения всех санкций против режима Северной Кореи. Ким Чен Ын не должен получить и десятой доли помощи, пока он не проведет полную и подконтрольную денуклеаризации», – подчеркнул глава Комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса США.

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