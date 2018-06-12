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вторник, 12 июня, 2018, 10:01 Мир
Канадские депутаты поддержали Сенцова

Члены обеих палат парламента Канады выступили в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Как сообщает «Укринформ», законодатели присоединились к флешмобу #FreeSentsov.

Члены Канадско-украинской межпарламентской группы дружбы, а также другие депутаты в сенаторы сфотографировались на ступенях парламента Канады с плакатом #FreeSentsov.

К ним присоединились также члены украинской общины и дипломаты.

Кроме этого, во флешмобе приняли участие и несколько украинских депутатов, в том числе вице-спикер Ирина Геращенко, которые именно находятся с официальным визитом в Канаде.

Справка ИA ZIK.

Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинение в подготовке терактов и приговорили суровое наказание, которое раскритиковали многие государства и международные организации.
КанадаОлег Сенцов
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2018-06-12 12:15 :54