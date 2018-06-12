Канадские депутаты поддержали Сенцова

Члены обеих палат парламента Канады выступили в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова.
Как сообщает «Укринформ», законодатели присоединились к флешмобу #FreeSentsov.
Члены Канадско-украинской межпарламентской группы дружбы, а также другие депутаты в сенаторы сфотографировались на ступенях парламента Канады с плакатом #FreeSentsov.
К ним присоединились также члены украинской общины и дипломаты.
Кроме этого, во флешмобе приняли участие и несколько украинских депутатов, в том числе вице-спикер Ирина Геращенко, которые именно находятся с официальным визитом в Канаде.
Справка ИA ZIK.
Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинение в подготовке терактов и приговорили суровое наказание, которое раскритиковали многие государства и международные организации.