Канадские депутаты поддержали Сенцова

Члены обеих палат парламента Канады выступили в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова.

Как сообщает «Укринформ», законодатели присоединились к флешмобу #FreeSentsov.

Члены Канадско-украинской межпарламентской группы дружбы, а также другие депутаты в сенаторы сфотографировались на ступенях парламента Канады с плакатом #FreeSentsov.

К ним присоединились также члены украинской общины и дипломаты.

Кроме этого, во флешмобе приняли участие и несколько украинских депутатов, в том числе вице-спикер Ирина Геращенко, которые именно находятся с официальным визитом в Канаде.

Справка ИA ZIK.

Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В России ему предъявили обвинение в подготовке терактов и приговорили суровое наказание, которое раскритиковали многие государства и международные организации.

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