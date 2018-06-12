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вторник, 12 июня, 2018, 23:48 События
Град и шквалы: объявлено новое штормовое предупреждение

В западных, северных и центральных областях Украины в течение 13 июня объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«13 июня в западных, северных и центральных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, до конца суток 12 июня на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, местами крупный град и шквалы 25-28 м/с», – говорится в штормовом предупреждении № 7/12 о стихийных гидрометеорологических явлениях (СГЯ).

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