Государство не закупило в библиотеке ни одной книги о Гарри Поттере, – Малкович

Важно, чтобы украинские дети хотели ходить в библиотеки и читали там книги. Поэтому государство должно закупать туда то, что им было бы интересно, например, книгу о Гарри Поттере, которая очень популярна среди малышей. Тогда можно было бы их активнее поощрять к чтению, в то время как закупается «бог знает что».

Об этом в эфире интеллектуально-политического ток-шоу «Игра в классику» с Сергеем Рахманиным на телеканале ZIK говорил писатель и издатель Иван Малкович.

«Когда как были утверждены правила для издательского бизнеса в Украине, такими они остаются и до сих пор. Конечно, что сейчас государство немного больше хочет финансировать книгоиздание, чтобы экземпляры поступали в библиотеки. Но это все пока что делается неумело, потому что нет прозрачности», – сказал Малкович.

Он считает, что побеждают те, кто умеют договариваться в правильных кабинетах.

«Все равно берут книги тех людей, которые ближе умеют подойти, куда нужно. Например, ни одной книги о Гарри Поттере государство не закупило, хотя эти издания решали бы чтение многим деткам. Или, например, мы издаем Роальда Дала «Чарли шоколадная фабрика», «Матильда», потому что это та литература, которую читают во всем мире. Поэтому важно, чтобы эти книги были и дети ходили бы в библиотеки. В то время как закуплено бог знает что. Я не знаю, это глупость или жадность», – подчеркнул он.

Поэтому он отметил, что издательский бизнес нуждается в государственной поддержке, как и в большинстве стран мира, чтобы большинство литературы, которая издается в государстве, могло попасть в библиотеки.

«Я считаю, что государство должно закупать книги в библиотеки, как это делают во многих странах мира. Потому что мы, например, смеемся над американцами, но там очень активно закупаются почти все книги в библиотеке, то есть работает стратегия. В Украине же выходит не так много книг, поэтому надо обязательно развивать это направление и бить по рукам нечестных людей, которым безразлично государство и они просто закупают что-нибудь да еще и ставят очень высокие цены», – добавил он.

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