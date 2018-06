Глобальная поставка овощей может упасть более чем на треть из-за изменения климата

По новым исследованиям, мировое предложение овощей может сократиться на треть к 2050 году, если не будут приняты срочные меры для борьбы с изменением климата.

Урожайность обычных культур, таких как соевые бобы и чечевица, уменьшится вследствие повышения температуры и дефицита воды, – информирует издание The Independent.

Это, в свою очередь, может негативно повлиять на здоровье населения, поскольку не хватит основных составляющих здорового питания, утверждают исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Великобритания.

«Наше исследование показывает, что экологические изменения, такие как повышение температуры и дефицит воды, могут реально угрожать мировому сельскому хозяйству, что будет оказывать дальнейшее влияние на продовольственную безопасность и здоровье населения», – заявила ведущий ученый д-р Паулине Шилбик.

«Овощи и бобовые – жизненно важные составляющие здорового, сбалансированного питания», добавила она.

Предыдущие исследования сообщали о том, что урожайность сельскохозяйственных культур может увеличиться из-за высокого уровня парниковых газов в атмосфере.

Однако новое исследование, основанное на систематическом изучении доказательств, начиная с 1975 года, показывает, что это преимущество, вероятно, будет нивелировано другими экологическими последствиями.

Исследователи спрогнозировали, что средняя урожайность овощей уменьшится на 35%, а бобовых, таких как соевые бобы и чечевица, на 9%.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.