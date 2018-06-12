Гаспачо и натуральные чай и кофе: Укрзализныця вводит полноценное меню в ночных поездах

«Укрзализныця» с 18 июня запустит полноценное питание в некоторых пассажирских поездах, которые будут курсировать в ночное время.

Сегодня новую услугу на первой платформе Центрального железнодорожного вокзала в Киеве презентовал и.о. главы госкомпании Евгений Кравцов.

«Вместо борща пока гаспачо, но есть еще 2 вида первых блюд, вкусные обеды и натуральные чаи и кофе.

Попробовал новое меню с полноценного горячего питания, которое вводим для своих пассажиров», – написал Кравцов на своей странице в Facebook.

Тестирование нового меню начнется на 4 поездах, которые едут из столицы в Мариуполь, Ивано-Франковск и Ужгород. Купить ланч-боксы можно будет при онлайн-покупке билета, или же в вагоне, оплатив еду наличными или банковской картой.

«Руководитель «Укрзализныци» продемонстрировал меню и отметил, что оно будет зависеть от сезонности.

«Еще планируем добавить и украинские блюда. Ассортимент соответствует самым высоким стандартам, а упаковка будет подлежать повторной переработке», – подчеркнул он.

Напомним, в мае «Укрзализныця» ввела единую цену на все напитки в поездах дальнего следования – 8 гривень.

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