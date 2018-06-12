Фильм «IZI» везет с кинофестиваля в Нью-Джерси Приз зрительских симпатий

Украинско-итальянский фильм «IZI» режиссера Андреа Маньяни получил Приз зрительских симпатий на кинофестивале Lighthouse International Film Festival в Нью-Джерси.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Lighthouse International Film Festival – международный кинофестиваль, который ежегодно демонстрирует своим зрителям лучшие игровые и документальные, короткометражные и полнометражные картины талантливых кинематографистов со всего мира. Кинофильм «ІZI» вошел в пятерку финалистов самой престижной итальянской кинопремии David di Донателло в номинациях «Лучший режиссер-дебютант» и «Лучший актер», – говорится в сообщении.

Полнометражный фильм «ІZI» – это первая официальная копродукция Украины с Италией. Фильм создан при поддержке Госкино, Министерства культуры Италии и аудиовизуального фонда Фриули-Венеция-Джулия (Италия). Производством занимались компании Fresh Production Group (Украина), Bartlebyfilm и Pilgrim Film (Италия).

В фильме снялись итальянские и украинские актеры Николя Ночелла, Барбара Буше, Остап Ступка, Вероника Шостак и Орест Гарда.

Премьера фильма состоялась во время конкурса одного из крупнейших международных кинофестивалей – в Локарно (Швейцария), где Ночелла как лучший актер был награжден премией независимых швейцарских критиков Boccalino d'oro.

«ІZI» также получил Гран-при 35 Annecy Cinema Italien – крупнейшего фестиваля итальянского кино за пределами Италии, был награжден как лучший дебютный фильм в конкурсе Fabrique du Cinema (премия аналитического журнала итальянской киноиндустрии) и получил приз от молодежного жюри на 40-м Фестивале итальянского кино в Вильрю (Франция).

В общем, картина участвовала в программах более полусотни международных кинофестивалей.

По рейтингу самой влиятельной итальянской газеты La Repubblica, фильм вошел в ТОП-10 лучших картин 2017 года в Италии.

Драматическая комедия «IZI» рассказывает про некогда искусного гонщика по имени Исидоро, выигравшего 17 чемпионатов в «Формуле-3», а теперь ставшим просто Изи, молчаливым толстяком в депрессии. Но брат просит помочь перевезти тело погибшего у него на производстве украинца до границы, передать гроб кому надо. Измениться герою получится непросто и совсем нелегко. Но все, что не происходит, оказывается к лучшему.

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