Фотофакт: Анна Музычук и Юлия Ткач приняли участие во Львовском полумарафоне

Ведущая украинская шахматистка, выпускница Львовского государственного университета физической культуры Анна Музычук, которая является одним из лидеров мирового рейтинга, приняла участие во львовском полумарафоне. Вместе с ней на дистанцию вышла и другая звездная представительница этого же вуза – чемпионка мира и Европы по женской борьбе, аспирантка ЛГУФК Юлия Ткач.
Свою мотивацию принять участие в мероприятии Анна объяснила (перед началом соревнований) так на своей странице в Facebook: «Я приму участие в благотворительном забеге, который пожертвует 50% средств от стоимости регистраций на приобретение реабилитационного оборудования для Львовского областного госпиталя ветеранов войны и репрессированных имени Юрия Липы».
После забега Анна поделилась своими впечатлениями: «Это было очень эмоционально и незабываемо. Я приняла участие в первом нешахматном соревновании – благотворительном забеге, который был частью Львовского полумарафона. Вместе с известными львовскими спортсменами, спонсорами соревнований, первым львовянином, который поднялся на Эверест Романом Городечним, мэром Андреем Садовым мы помогли в популяризации ценностей спорта, пытались вдохновить людей на занятия спортом и собрать средства для львовского госпиталя.
На фото – я вместе с мега-позитивной девушкой, чемпионкой мира по борьбе Юлией Ткач, которая, помимо прочего, победила в забеге среди женщин! Спасибо всем, кто организовал столь замечательное мероприятие!»