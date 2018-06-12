Две украинские ленты отобраны для конкурса Мюнхенского кинофестиваля, – Госкино

Мюнхенский кинофестиваль объявил программу. Две украинские ленты – «Вулкан» Романа Бондарчука и «Донбасс» Сергея Лозницы вошли в конкурсную программу кинофестиваля.

Об этом сообщает Госкино Украины, при поддержке которого создано оба фильма.

Нынешний Мюнхенский международный кинофестиваль отобрал к участию в конкурсной программе INTERNATIONAL INDEPENDENTS сразу два украинских фильма – полнометражный дебют режиссера Романа Бондарчука «Вулкан» и картину известного режиссера Сергея Лозницы «Донбасс».

Лента «Вулкан» также отобрана к участию в конкурсной программе «East of the West» 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах – одного из старейших кинофестивалей класса «А». Мировая премьера фильма состоится 1 июля.

В свою очередь, мировая премьера фильма «Донбасс» открыла официальную конкурсную программу Un Certain Regard («Особый взгляд») нынешнего Каннского кинофестиваля. Лента получила приз за лучшую режиссерскую работу.

Второй в Германии по значению после Берлинского кинофестиваля, Мюнхенский МКФ этого года состоится с 28 июня по 7 июля.

Справка про фильмы.

«Вулкан»

Дебютный полнометражный художественный фильм Романа Бондарчука «Вулкан» создан по результатам Седьмого конкурсного отбора Госкино в совместном производстве Украины и Германии. Авторами сценария фильма являются Алла Тютюнник, Дарья Аверченко и Роман Бондарчук. В 2015-м году киносценарий фильма получил премию Международного литературного конкурса «Коронация слова».

По сюжету, Лукас переживает кризис среднего возраста. Он работает переводчиком в офисе ОБСЕ в составе мониторинговой миссии отправляется на границу с Крымом. Серия странных совпадений оставляет Лукаса один на один с таинственной и хаотичной вселенной южной степи, в которой жизнь кажется оторванной от любой структуры. В этих странных местах, где люди находят счастье в простейших, часто иллюзорных вещах, где переплелись прошлое, настоящее и будущее, где каждый день может стать последним, Лукас начинает жизнь сначала.

«Донбасс»

Проект фильма Сергея Лозницы «Донбасс» стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино. Лента создана в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Режиссером и сценаристом фильма является Сергей Лозница (Украина), продюсером с украинской стороны выступил Денис Иванов.

В фильме Сергея Лозницы путешествие по Донбассу разворачивается как цепь приключений, где гротеск и драма связаны между собой так, как жизнь и смерть. Это не история одного региона, одной страны или одной политической системы. Речь идет о мире, утраченном из-за фальшивой идентичности. В «Донбассе» война называется «миром», пропаганда произносится как истина, а ненависть – как любовь.

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