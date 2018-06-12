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вторник, 12 июня, 2018, 10:39 Спорт
Чемпионы мира Гарсия и Истер в очном бою определят соперника Ломаченко

Чемпионы мира по боксу в легком весе Майки Гарсия и Роберт Истер стремятся встретиться с украинцем Василием Ломаченко (на фото).

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Обладатель титула WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61,2 кг) Майки Гарсия и чемпион мира IBF (Международной боксерской федерации) Роберт Истер проведут объединительный бой 28 июля. Оба американца уже выразили желание, в случае победы в этом поединке, встретиться с украинцем Василием Ломаченко, который владеет поясом WBA (Всемирной боксерской ассоциации), сообщает expres.ua.

«Единственный бой, который имел смысл, это объединение поясов, а единственным доступным боксером был Роберт Истер. Он чемпион и его надо победить. Но в течение прошлого года много говорили о возможном поединке с Ломаченко. Если я выиграю у Истера, я бы хотел объединить пояса, в этом случае имеет смысл только бой с Василием», – сказал Майки Гарсия.

«Ломаченко и Гарсия – два самых сильных парня в легком весе. С обоими я хотел бы провести бой. Кто встретится с украинцем мы с Майки обсудим в ринге», – отметил Роберт Истер.

Напомним, Василий Ломаченко 12 мая дебютировал в легком весе и отобрал у венесуэльца Хорхе Линареса титул чемпиона мира по версии WBA.
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2018-06-12 12:15 :20