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вторник, 12 июня, 2018, 9:55 События
Боевики на Донбассе 27 раз нарушили режим тишины. Ранены три украинских бойца

За прошедшие сутки, 11 июня, в районе проведения Операции объединенных сил интенсивность боевых действий остается стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 27 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

На использование оккупантами артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения подразделения Объединенных сил решительно отвечали адекватным огнем и не позволили врагу улучшить тактическое положение.

На Луганском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи наших защитников в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск. На Донецком направлении – возле Авдеевки и Песков. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. За текущие сутки, по состоянию на 7.00 утра, потерь наших войск нет.

По данным разведки, двое оккупантов уничтожены и трое ранены.
война в ДонбассеООС
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2018-06-12 12:15 :47