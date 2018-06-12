Бывший боевик с позывным «Чапаев» сдался полиции

Правоохранителям сдался бывший боевик с позывным «Чапаев», который скрывался в городе Украинск Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Полицейским сдался бывший боевик, который скрывался в Украинске. Наемник с позывным «Чапаев» полгода прослужил в рядах террористов», – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что с августа 2014 года по январь 2015 года житель Украинска находился в Донецке и нес военную службу в террористической организации «ДНР». Приехав в Донецк и заполнив анкету, новобранец получил военную форму и оружие и стал зваться «Чапаев». В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте воинской части и проверка автотранспорта, который въезжает и выезжает оттуда. Впоследствии «Чапаева» было переведено в столовую, где он в качестве помощника повара проработал до января 2015 года.

Недовольный отношением командования подразделения личного состава, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина оставил воинскую часть и вернулся в свой родной город. Там он вел скрытый образ жизни и всячески избегал встречи с правоохранителями, опасаясь ответственности за участие в НВФ.

Узнав из средств массовой информации о возможности освободиться от наказания, экс-боевик решил воспользоваться шансом и обратился в полицию.

Сейчас идет его проверка.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины лицо, которое находилось в составе незаконных вооруженных формирований, добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

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