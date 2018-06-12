Беларусь отправила в Украину четыре грузовика гуманитарной помощи

Беларусь направила в Украину гуманитарную помощь в виде продуктов питания, предметов мебели, в том числе детских, и холодильников.

Об этом сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев, передает Интерфакс-Украина.

«Согласно договоренностям, которые были достигнуты по результатам встреч главы государств Украины и Беларуси, правительством Беларуси принято решение об отправке очередного гуманитарного конвоя», – сказал он.

По словам Худолеева, четыре грузовых автомобиля уже пересекли украинско-белорусскую границу.

Он также рассказал, что гумдопомога включает в себя продукты питания: рапсовое масло, консервы, сахар, дрожжи, макароны, муку, гречневую крупу, а также мебель и холодильники. Общий вес гуманитарной помощи составляет 80 тонн.

По словам чиновника, продукты питания выгрузят в Киеве на складах миссии Международного Комитета Красного креста, где будут сформированы продуктовые наборы для передачи нуждающимся.

Далее автомобили с гумдопомощью отправятся в Краматорск и Славянск.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил важность того, что помощь включает в себя мебель для детских учебных заведений. По его словам, в текущем году в Донецкой области возобновят свою работу около 30 школ после капитального ремонта или устранения повреждений в результате обстрелов.

Кроме того, Тука заверил: «Мы, как министерство, мы сделаем все возможное, чтобы логистика состоялась на высшем уровне, чтобы не было никаких препятствий. Есть все договоренности с Министерством внутренних дел по сопровождению, ведь на территории Донецкой и Луганской области находится большое количество блокпостов».

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