Банковские счета имеют только 63% украинцев, – глава Нацбанка

На форуме о финансовой инклюзии Finclusion UA, который прошел в Киеве, глава Национального банка Яков Смолий отметил, что в Украине банковские счета имеют только 63% граждан.

Об этом сообщает УНИАН.

«В 2011 году 41% взрослого населения Украины был хотя бы один банковский счет. За шесть лет, то есть, в 2017 году этот показатель вырос и составляет уже 63%», – сказал глава НБУ, ссылаясь на оценки Всемирного банка.

Также он отметил, что этот показатель недостаточен, поскольку 37% взрослого населения не имеют счетов в банках.

Для примера Смолий привел статистику таких стран, как Армения (48%), Чешская Республика (81%), Венгрия (75%), Беларусь (81%), Австрия (98%), Королевство Нидерланды (100%), Дания (100%), где показатель финансовой инклюзии значительно выше.

Глава НАБУ подчеркнул, что стране нужно стимулировать развитие новейших финансовых технологий, усиливать защиту прав потребителей и работать над повышением финансовой грамотности населения для повышения уровня финансовой инклюзии.

«Финансовая инклюзия – путь к будущему росту экономики посредством мобилизации сбережений населения, инвестиций в развитие экономики Украины, а также диверсификацию финансовой системы», – подытожил Смолий.

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