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вторник, 12 июня, 2018, 12:10 События
Австралийские украинцы анонсировали голодовку в поддержку Сенцова

СУОА призвал украинцев Зеленого континента поддержать требования Олега Сенцова к российской власти, приобщившись к однодневной голодовке 13 июня в преддверии ЧМ в России.

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на пресс-службу Союза украинских организаций Австралии (СУОА).

«Незаконное заключение Сенцова является еще одним примером нарушения прав человека, что противоречит международным стандартам и принципам, однако мировые правительства остаются равнодушными, взамен давая россиянам возможность провести такое международное мероприятие, как Чемпионат мира», – заявил председатель СУОА Стефан Романов.

По словам Романова, австралийские украинцы присоединятся к инициативе УККА, который проводится при поддержке Всемирного конгресса украинцев, чтобы привлечь внимание международного сообщества к украинским политзаключенным, находящихся в российских тюрьмах.

«Чтобы усилить и распространить сообщение Сенцова за пределами тюремной камеры, 13 июня, в преддверии Чемпионата мира по футболу – второму по величине спортивному событию в мире, которое проводится в этом году в России будет проведена голодовка солидарности», – говорится в заявлении СУОА.

Кроме голодовки, СУОА призвал австралийских украинцев обратиться с письмами к местным и федеральным членам парламента, а также международным организациям с целью усиления давления на российскую власть в деле освобождения украинских политических заключенных.

В Австралии акции в поддержку Олега Сенцова и его требований начались в мае этого года с показа фильма «Киборги» в Канберре и завершатся в рамках Фестиваля украинского кино, который пройдет на День конституции Украины в Джилонге (штат Виктория).
голодовкаАвстралияОлег СенцовУкраина
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2018-06-12 12:14 :54