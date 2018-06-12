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вторник, 12 июня, 2018, 16:07 Политика
Аваков пообещал быструю реакцию полиции на антисемитские настроения в Украине

Антисемитские настроения недопустимы в современной демократической Украине. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции.

Об этом 12 июня заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с генеральным директором Всемирного еврейского конгресса Робертом Сингером. Во встрече также принял участие вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.

«В современной демократической Украине недопустимо, чтобы кого-то дискриминировали, запугивали или преследовали за принадлежность к другому вероисповеданию, нации или культуре. Все такие преступные проявления получают принципиальную и быструю реакцию полиции. Мы держим этот вопрос на контроле», – сказал Арсен Аваков.

Директор Всемирного еврейского конгресса Роберт Сингер выразил надежду на то, что МВД не допустит противоправных действий в отношении представителей еврейской общины.

В апреле этого года более 50 американских конгрессменов, среди которых представители обеих ведущих партий, обратились к Госдепартаменту США с просьбой о дипломатическом давлении на Украину и Польшу из-за «финансируемого государством» антисемитизма.

Проявлением антисемитизма и прославлением нацистских коллаборационистов в Украине, по мнению конгрессменов, стала «проуповская кампания 2017 года» украинского Института национальной памяти, переименование улиц в честь Бандеры и Шухевича, а также деятельность «неонацистского батальона Азов», который должен быть распущен, а не включен в состав Нацгвардии, считают авторы заявления. Также конгрессмены указали на причастность министра внутренних дел Арсена Авакова к деятельности этого подразделения.

В МВД решительно отвергли такие обвинения.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что осуждает любые проявления нетерпимости и антисемитизма в Украине. Он подчеркнул, что власть будет решительно реагировать на любые попытки посеять вражду из-за принадлежности к другому вероисповеданию, нации или культуре.
Арсен АваковВерховная РадаАнтисемитизм
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2018-06-12 16:44 :06