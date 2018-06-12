Астрономы обнаружили экзопланету, где год длится всего лишь 19,5 дней

Астрономы из Индии открыли экзопланету, которая очень быстро вращается вокруг сонцеподобної звезды примерно в 600 световых лет от нас.

После этого открытия Индия присоединилась к небольшой группе стран, ученые которых открывали планеты за пределами нашей Солнечной системы, сообщает «Укринформ», ссылаясь на Science Alert.

Строго говоря, сейчас обнаружение экзопланет не такая уж и редкость – астрономы подтвердили существование 3786 из них. Но подавляющее большинство этих небесных тел были замечены, а затем описаны как планеты космическим телескопом NASA Kepler.

Открытая планета была названа EPIC 211945201b или K2-236b, и она большая – в 27 раз больше Земли. Впервые она была замечена телескопом Kepler, но именно команда индийских ученых подтвердила, что это именно планета, а не комета или другой астрономический объект.

По данным исследователей из Обсерватории Гурушихара Лаборатории физических исследований в Маунт-Абу, планета вращается вокруг солнцеподобной звезды. Она также примерно в семь раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, что означает, что температура может составлять около 600 градусов Цельсия и, вероятно, слишком горячая и сухая, чтобы поддерживать жизнь, пишет НВ.

Важно отметить, что это открытие может помочь ученым понять, каким образом планеты такого размера образуются настолько близко к их звездам-хозяевам. Кроме этого, новая планета показывает, что в Индии сейчас есть технология и экспертные знания для самостоятельного подтверждения экзопланет.

«Очевидно, что когда дело доходит до космоса, неважно, кто проводит исследования. Но получить больше телескопов, которые ищут признаки внеземной жизни или даже будущие дома для человечества, никогда не бывает плохо», – отмечают журналисты Science Alert.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.