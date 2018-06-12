Артем Сытник: Львовское территориальное управление НАБУ – потенциально самое сильное

Сегодня, 12 июня, во Львове состоялся «Семинар по укреплению потенциала для практиков НАБУ» с участием польских коллег.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

На мероприятии присутствовали: директор НАБУ Артем Сытник, глава Антикоррупционного бюро Республики Польша Эрнест Бейда, Генеральный консул Польши во Львове Рафал Вольский, менеджер проектов сети OECD по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии Андрей Кухарук.

«Территориальное управление – это небольшое подразделение НАБУ, состоящее из 20 человек, поэтому не является полноценным элементом. Общий штаб НАБУ – это 700 человек, создать полноценные управления, которые имели бы отдельный спецназ, оперативно-техническое управление – у нас нет возможности. Территориальное управление – это наше представительство в регионах. Относительно Западного региона, то в нашем фокусе есть известные народные депутаты, которые являются конечными бенефициарами схем в энергетике и железной дороге, которые мы расследуем. Территориальное управление имеет две задачи: первая – это формирование оперативных позиций антикоррупционного бюро в регионе; и вторая – это помощь детективам центрального аппарата в расследовании дел, касающихся того или иного региона. Если же сравнивать Львовское, Одесское, Харьковское территориальные управления, то потенциально самое сильное – это Львовское территориальное управление НАБУ. Наверное, потому что это первое созданное нами такое управление, к тому же здесь работает очень много местных, которые хорошо владеют информацией», – рассказал директор НАБУ Артем Сытник, объясняя о достижениях Львовского территориального управления.

Также Сытник отметил, что в ближайшее время, возможно, будут обнародованы очень интересные результаты конечных бенефициарах коррупционных схем в энергетике и железной дороге Западного региона.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.