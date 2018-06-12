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вторник, 12 июня, 2018, 14:12 Политика
Адвокат Иванющенко: Заявление нардепа Лещенко о победе в суде – это пиар-акция

Заявление народного депутата Сергея Лещенко о победе в Верховном суде в споре с Иванющенко – это политическая пиар-акция.

Об этом заявил адвокат бизнесмена Юрия Иванющенко Юрий Колесников, сообщают «Українські новини».

«16 мая 2018 коллегией судей Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда вынесено постановление об отмене решения Апелляционного суда Киева и направлении дела на новое судебное рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Таким образом, ни о каком окончательное решение не идет. Решение судьи Печерского районного суда г. Киева в законную силу не вступило», – говорится в заявлении адвоката.

Юрист заявил, что в отношении Юрия Иванющенко «не было и нет никаких уголовных производств по фактам причастности к деятельности «титушок». Юрий Колесников утверждает, что информацию о наличии таких производств, а также о причастности Иванющенко к деятельности «титушок» ранее проверяли суды Украины и признали недостоверной.

Адвокат считает, что выступление народного депутата Сергея Лещенко является «политической пиар-акцией, направленной на то, чтобы привлечь внимание к Лещенко как к «борцу с коррупцией».

Напомним, на днях Сергей Лещенко в Верховной Раде заявил, что Верховный Суд частично удовлетворил его иск по поводу спора с Иванющенко.

Спор депутата и бизнесмена тянется уже длительное время. 30 ноября 2017 Апелляционный суд города Киева принял решение в пользу Иванющенко и обязал нардепа опровергнуть недостоверную информацию о бизнесмене. Адвокаты бизнесмена, как говорится в сообщении, неоднократно уличали Лещенко во лжи. Так, информация о якобы причастности Иванющенко к преступлениям во время событий Революции Достоинства была неоднократно опровергнута в судах, в том числе в Европейском суде.

«С нашего клиента сняты любые санкции в Европе, однако ряд СМИ продолжает кампанию против Юрия Иванющенко. Каждое ложное упоминание о нашем клиенте в прессе будет расценено как провокация и доведено до суда с требованием ее опровержения», – заявлял Юрий Колесников.

Напомним, в ноябре 2017 Европейский суд общей юрисдикции отменил введенные против Юрия Иванющенко санкции. Суд также обязал ЕС оплатить Иванющенко все судебные издержки.

 
Сергей ЛещенкоЮрий Иванющенкосуд
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2018-06-12 16:44 :49