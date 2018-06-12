7 эффективных напитков для похудения

Потеря веса не всегда легкий процесс, потому что он включает изменение образа жизни. Вы должны найти время для физических упражнений и изменить свои привычки в еде. Даже ваши привычки спать могут повлиять на снижение веса. Для успешного похудения нужны: правильное, сбалансированное питание, физические упражнения и достаточное количество ночного сна.

Об этом говорится в материале terrawoman.

Смузи очень привлекательный для здорового рациона питания. Он самый лучший способ успешной потери веса, потому что делает этот процесс очень легким и вкусным. Они очень легкие в приготовлении и невероятно полезны для вашего здоровья, поскольку богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они также легко усваиваются организмом, ускоряют процесс пищеварения и обмен веществ.

Смузи эффективно снижают ваш аппетит, дают чувство насыщения и достаточно низкокалорийные.

Смузи – ключ к потере веса!

Все ингредиенты в указанных ниже рецептах, помогут вам сбросить лишний вес, поскольку они отлично сбалансированы по своему составу.

Льняное семя

Семена льна имеет высокое содержание клетчатки, которая помогает избавиться от токсичных накоплений в вашем организме. Семена льна также заставит вас чувствовать себя сытым, так что вы не будете чувствовать потребности в пище.

Имбирь

Имбирь работает, как естественный подавитель аппетита и отлично помогает контролировать количество употребляемой пищи. Эта замечательная специя также повышает температуру тела, тем самым повышая ваш метаболизм и помогает вам сбросить лишние килограммы легко!

Фундук

Фундук имеет самый высокий показатель содержания волокон и, как уже упоминалось ранее высокое содержание клетчатки является большим помощником для потери веса.

Грейпфрут

Этот пикантный фрукт помогает снизить уровень инсулина, гормона – хранителя жира. Половина грейпфрута каждый день перед приемом пищи может помочь вам потерять один дополнительный килограмм в течение одной недели!

Теперь, когда вы знаете все их преимущества, пришло время, чтобы наслаждаться этими прекрасными напитками!

В жаркий день, вы можете добавить немного льда в любой из этих рецептов, чтобы сделать ваши коктейли прекрасно холодными!

Все, что вам необходимо сделать – это положить в блендер ингредиенты и измельчить их. ПРИЯТНОГО аппетита!

1. Груша+банан

Ингредиенты: 2 банана, 2 груши, 2 стакана ягод, 200-250 гр простого йогурта, ½ стакана фундука, щепотка корицы и 4 столовые ложки измельченных семян льна.

2. Огурцы + ЯБЛОКИ

Ингредиенты: ½ стакана фундука, 10 листьев мяты, 2 огурца, 2 яблока, щепотка имбиря, 4 стебля сельдерея, 2 стакана воды и 2-3 столовых ложки сока лайма.

3. Цитрус + банан

Ингредиенты: 2 стакана воды, 2 банана, 2 лимона, щепотка имбиря, 2 апельсина, ½ чашка миндаля и щепоткой корицы.

4. Грейпфрут

Ингредиенты: 2 манго, 2 апельсина, 2 грейпфрута, бананы 2, ½ стакана миндаля и 2 стакана воды.

5. Зеленый

Состав: щепотка имбиря, 2 зеленых яблока, 2 стакана воды, 4 стебля сельдерея и 4 чайные ложки измельченных семян льна.

6. Ананас

Ингредиенты: 1 чашка ананасов, 2 стакана черники, 200-250 гр обезжиренного йогурта, 2 апельсина, 2 банана и ½ чашка миндаля.

7. Персики

Ингредиенты: 2 стакана обезжиренного молока, 2 стакана замороженных персиков и четыре чайные ложки льняного масла.

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