Журналист рассказал, как НАБУ и ГПУ торговались со Ставицким относительно закрытия производства

Торговаться к Ставицкому ездили как со стороны Генеральной прокуратуры, так со стороны НАБУ. От НАБУ ездил Углава и за 2 млн долларов предлагал закрыть все уголовные производства по Злочевскому и Ставицкому. А вот позиция Енина и Стрижевской – 200 тысяч долларов и уголовное производство по Злочевскому закрывается.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK рассказал журналист Владимир Бойко.

Как сообщает «Следствие.Инфо», заместители генпрокурора Евгений Енин и Анжела Стрижевская тайно встречались с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким в Израиле. Встреча состоялась 13 ноября 2016 года в одном из отелей Тель-Авива и продолжалась около часа. Журналисты получили аудиозапись разговора.

Журналист Владимир Бойко говорит, что ни Енин, ни Стрижевская не имели отношения к уголовному производству в отношении Ставицкого.

«Они не входили в группу прокуроров. Возможно сейчас Стрижевская входит, а тогда точно не входила. А что касается этой записи, он известен. Его действительно совершил сам Эдуард Ставицкий. Он встречался со многими людьми, в частности с Гизо Углавою по такому же вопросу. Именно через Углаву Ставицкий передал эту запись для Сытника, чтобы он ее обнародовал. Но обратите внимание, что запись была сделана в 2016-м году, а сейчас уже 2018-й. То есть именно сейчас Сытник передал эту запись своим «домашним журналистам» для обнародования. И на то есть определенные причины», – говорит Владимир Бойко.

Дело в том, объясняет журналист, что торговаться к Ставицкому ездили как со стороны Генеральной прокуратуры, так со стороны НАБУ.

«От НАБУ ездил Углава. За 2 млн долларов провладычествовали закрыть все уголовные производства по Злочевскому и Ставицкому. Позиция Углавы – оплачивает не Ставицкий, а Злочевский и первый заместитель Холодницкого Грищук, имея процессуальное полномочия, истребует все уголовные производства из Генпрокуратуры в НАБУ и закрывает их. А вот позиция Енина и Стрижевской – 200 тысяч долларов и уголовное производство по Злочевскому закрывается. Вот собственно за это дело поругались Сытник и Холодницкий», – рассказал Владимир Бойко.

Он добавил, что узнав об этом предложении, Злочевский «порешал» свои вопросы через заместителя Холодницкого Кривенко, оставив Углаву и Сытника без куска хлеба.

«Вот и вышел конфликт за это дело», – отметил Бойко.

Кроме того, журналист рассказал, что Ставицкий передал Углаве записи разговора с Ениним и Стрижевской за то, что его дело ГПУ не закрыла, и она пошла в суд.

«Но почему эти записи берегли по сей день? Потому что три недели назад от Сытника поступило предложение в Генеральную прокуратуру, чтобы сделать взаимное закрытие уголовных производств. В НАБУ же расследуют дело по незаконному обогащению Луценко, Гуцуляка, а Сытник «на крючке», в Генпрокуратуре расследуется уголовное производство относительная взятки, которую он взял 10 лет назад. Но Луценко отказался мириться, ибо у первого заместителя председателя СБУ Демчин также есть запись, где Углава встречается со Ставицким и обсуждает 2 млн долларов. Понимаете, как все запутано?

Поэтому сейчас Сытник сделал ход вперед. Через своих журналистов он выбрасывает эту информацию. И если СБУ опубликует записи, где торгуются Ставицкий и Углава, Сытник скажет, что Углава ездил к Ставицкому по записи в отношении Стрижевской. Вот все это и называется борьба с коррупцией», – подчеркнул Владимир Бойко.

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