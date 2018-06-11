Жены президентов Украины и Венгрии открыли Центр реабилитации детей на Закарпатье

Жена Президента Украины Марина Порошенко вместе с супругой президента Венгрии Анитой Герцег провели на Закарпатье совместную благотворительную акцию – открыли Центр медико-социальной реабилитации детей им. Святого Михаила в с. Ратовцы Ужгородского района и вручили его воспитанникам подарки.

В учреждении будут оказывать помощь детям с физическими и другими недостатками, здесь будут работать логопед, физиотерапевт, психолог и другие специалисты. Место для центра выбрали не случайно, ведь в селе Ратовцы действует уже четыре дома семейного типа, в которых воспитывается 35 детей. Многие из них имеют физические или другие изъяны и нуждаются в социальной адаптации, которую могут предоставить специалисты реабилитационного центра, – информируют в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Жены президентов Украины и Венгрии открыли Центр реабилитации детей на Закарпатье

Первые леди двух стран вместе встретили финиш 500-километрового благотворительного забега, который стартовал 4 июня в Будапеште. Около тридцати участников забега стремились привлечь внимание к важности сдачи крови и одновременно собрать помощь для вновь созданного Центра. К акции присоединились специалисты из двух больниц города Будапешт. Команда венгерских медиков в первый рабочий день центра проведет комплексное обследование воспитанников детских домов окрестных деревень.

«Сегодняшнее событие – символическая акция, которая свидетельствует об объединении усилий ради решения проблем детей, – сказала в своей приветственной речи Анита Герцег. – Мой отец родился в бывшем комитате Унг (исторический комитат Австро-Венгрии, в который входило Закарпатье), а родственники до сих пор проживают в Закарпатье. Здесь живут люди разных национальностей – украинцы, венгры, словаки и т. п. и все они совместно работают на благо детей. В четырех детдомах, которые функционируют в Ратовцах, уже 12 лет воспитываются дети-сироты и дети, попавшие в затруднительное положение. И я, как мать четверых детей, осознаю, насколько важно, чтобы все они жили в комфортных условиях и чувствовали опеку взрослых. Хочу заверить, что венгры продолжат оказывать гуманитарную помощь людям, здесь живущим. И мы очень высоко ценим то, что сегодня к нам присоединилась госпожа Марина Порошенко».

Жены президентов Украины и Венгрии открыли Центр реабилитации детей на Закарпатье

«Я очень благодарна госпоже Аните Герцег за то, что она лично занимается такими гуманитарными проектами, – отметила Марина Порошенко. – Мы увидели, какие хорошие условия созданы здесь для воспитания и реабилитации детей. И стали свидетелями замечательной акции – благотворительного забега под лозунгом «Мы одной крови!» Я поддерживаю этот лозунг, ведь Украина и Венгрия имеют общее прошлое. Например, исторический брак дочери Ярослава Мудрого Анастасии с венгерским королем Андрашем І. А сегодня нас объединяют общие европейские ценности, подтверждения чего – открытие Центра реабилитации детей. Я искренне благодарю венгерскому народу за поддержку и понимание, которое свидетельствует, что, несмотря на границы, мы являемся единственной европейской семьей.

Слава Венгрии! Слава Украине!».

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