И. Геращенко отправилась с рабочим визитом в Канаду

Первый заместитель Председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко находится с рабочим визитом в Канаде.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
«9-14 июня 2018 года первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко в составе делегации группы дружбы с Канадой в Верховной Раде Украины находится с визитом в Канаде. Программой визита запланированы встречи с членами правительства и парламентариями Канады, в частности, членами группы дружбы Канада – Украина и представителями украинской диаспоры», – говорится в сообщении.
Так, во время визита планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе, вопрос освобождения заложников и политзаключенных, нарушения прав человека в оккупированном Крыму и скоординировать совместные позиции в парламентских ассамблеях и международных организациях.