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понедельник, 11 июня, 2018, 8:55 Спорт
Виталия Кличко в США официально приняли в Зал славы мирового бокса

Бывшего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе украинца Виталия Кличко (45-2, 41 КО) приняли в международный зал славы мирового бокса.

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Торжественная церемония вчера, 10 июня, состоялась в поселке Канастота (штат Нью-Йорк, США), где квартируется Зал. По традиции, украинец оставил музею отпечаток своего кулака (на фото).

Нынешний мэр украинской столицы подыграл организаторам. Во время проезда по улицам села он поднялся над машиной в полный рост и имитировал «бой с тенью».

Отметим, что 46-летний политик с первой попытки победил в голосовании в номинации «Современные боксеры», куда входят бойцы, которые свой последний поединок провели не ранее 1989 года.

Вместе с Виталием респонденты отдали голоса за многократного чемпиона в легком и полулегком весе Эрика Моралеса из Мексики и американца Винки Райта, одного из сильнейших средневесов мира с середины 90-х годов прошлого столетия и по 2012 год.

Добавим, что Виталий Кличко стал первым украинцем, который вошел в международный зал боксерской славы.

 

 
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2018-06-11 09:18 :59