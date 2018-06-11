Власенко о Высшем антикоррупционный суде: Никакое вето международных экспертов не будет иметь влияния

Порошенко, как умелый мошенник, внес законопроект, где прописаны процедуры, которые могут гарантировать независимость Высшего антикоррупционного суда.

Это отметил народный депутат Украины Сергей Власенко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Хочу напомнить, что международные эксперты очень лестно в свое время оценивали и судебную реформу Януковича 2010 года, и изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 2012 года. И это не потому, что эти изменения были хорошими или плохими, а потому, что международные специалисты всегда оценивают любую законодательную инициативу с точки зрения основного принципа – добропорядочности государства», – пояснил Власенко.

Впрочем, констатирует депутат, Украина не является благополучным государством. И Порошенко, так же как и Янукович, подстроил законодательную инициативу под себя.

«Порошенко, как умелый мошенник, внес законопроект, где прописаны процедуры, которые могут гарантировать независимость Антикоррупционного суда. Поэтому до того времени, пока судей для Антикоррупционного суда будет отбирать подконтрольная Порошенко Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС), никакое вето международных экспертов не будет иметь влияния.

Так, например, если на конкурс судей пришло 100 недобропорядочных кандидатов и 50 – добродетельных, то именно комиссия определяет, кто первый будет претендовать на должность судьи», – отметил Сергей Власенко.

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