В Запорожье задержали дезертира из Крыма

Правоохранители в Запорожье задержали военного дезертира, который проходил службу в Крыму, но после оккупации полуострова исчез.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Крыму.

Отмечается, что задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации Крыма не прибыл в материковую части Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области.

Мужчину задержали 7 июня. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного времени или в боевой обстановке).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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