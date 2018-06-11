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понедельник, 11 июня, 2018, 20:38 События
В Запорожье задержали дезертира из Крыма

Правоохранители в Запорожье задержали военного дезертира, который проходил службу в Крыму, но после оккупации полуострова исчез.

Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Крыму.

Отмечается, что задержанный проходил военную службу в АР Крым, но после оккупации Крыма не прибыл в материковую части Украины для прохождения дальнейшей службы и находился в розыске.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания ГУНП в Одесской области.

Мужчину задержали 7 июня. Его подозревают в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части или места службы, а также неявка вовремя на службу без уважительных причин, совершенные в условиях военного времени или в боевой обстановке).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

 
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2018-06-11 22:46 :08